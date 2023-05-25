Стало известно, сколько стоят билеты на поезд «Интерсити+» из Киева в Днепр

Это произойдет впервые с 24 февраля 2022 года.
Комфортный Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57 и в Запорожье в 14:25. Обратно из Запорожья отправка в 14:45, Днепр 16:04, Киев 22:15.
Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении и на сайте «Укрзалізниці».
Мы решили узнать, сколько же будут стоить билеты. Так, цены на поезд №732 «Интерсити+» из Киева в Запорожье будут следующие: первый класс — 791,79 гривен; второй класс – 502,25 гривен. Из Киева в Днепр цены на билеты следующие: первый класс – 677,58 гривен; второй класс – 428,42 гривен.
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