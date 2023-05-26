Удар по лікарні в Дніпрі: дістали тіло третього загиблого, ще трьох шукають

Безвісти зниклими вважаються троє людей.

Про це повідомив Борис Філатов.

Міський голова зауважив, що в момент удару в поліклініці була “перезмінка”, тому в медзакладі було менше людей ніж зазвичай. Наразі з трьома лікарями немає зв’язку. Чи знаходяться вони під завалами – поки що невідомо. Філатов сподівається, що з ними все гаразд іхнє місцезнаходження встановлять.

Мер також зауважив, що ракета влучила в філію “швидкої”, де надавали допомогу людям, які мають психічні хвороби.

Очевидці повідомляють, що близько 14:30 з-під завалів витягли тіло ще однієї людини. Рятувально-пошукова операція триває. Пожежники загасили другу будівлю, тому тепер будуть обстежувати цю територію.

Філатов також зазначив, що на верхніх поверхах раніше жили переселенці, але нещодавно вони виїхали, проте декілька родин ще могли перебувати в цій будівлі. Тож чекаємо закінчення пошукової операції.

Нагадаємо, внаслідок удару по медзакладу в Дніпрі постраждало 23 людини. Ще двоє загинуло. Серед них 69-річний чоловік, який проходив повз в момент атаки.

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