В ПК Схід рассказали, чем атаковали Днепр и сколько целей удалось сбить

Днепр снова обстреливали.

В ПК Схід сообщили, что 26 мая с 3:25 до 4:10 сбили 5 крылатых ракет типа Х101/555 в районе города Днепр. Военные отметили, что это снова был комбинированный удар, где задействовали разные ракеты и БПЛА. Кроме этого, силы ПВО уничтожили 14 дронов-камикадзе в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Еще 5 БПЛА уничтожены силами других военных формирований региона.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, всего в Украине выпустили 17 ракет. Из них: 10 крылатых — все сбили, и 7 зенитных управляемых, которые запускали из-под Токмака на оккупированной части Запорожской области. Предварительно есть попадание с300/с400 в Днепропетровской области.

Всего по Украине пустили 31 ударный дрон, а 23 из них ликвидировали.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате падения обломков изуродована крыша школ и канализация. В полиции уточнили, что к ним поступило более 20 сообщений о разрушениях. Также есть пострадавший. Это работник АЗС, поврежденной во время атаки. На данный момент с мужчиной все хорошо, он лечится амбулаторно.

В соцсетях публикуют фото обломков, валяющихся под ногами.

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