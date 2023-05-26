В ПК Схід рассказали, чем атаковали Днепр и сколько целей удалось сбить

В ПК Схід сообщили, что 26 мая с 3:25 до 4:10 сбили 5 крылатых ракет типа Х101/555 в районе города Днепр. Военные отметили, что это снова был комбинированный удар, где задействовали разные ракеты и БПЛА. Кроме этого, силы ПВО уничтожили 14 дронов-камикадзе в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Еще 5 БПЛА уничтожены силами других военных формирований региона.
Как сообщили в командовании Воздушных сил, всего в Украине выпустили 17 ракет. Из них: 10 крылатых — все сбили, и 7 зенитных управляемых, которые запускали из-под Токмака на оккупированной части Запорожской области. Предварительно есть попадание с300/с400 в Днепропетровской области.
Всего по Украине пустили 31 ударный дрон, а 23 из них ликвидировали.
Напомним, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате падения обломков изуродована крыша школ и канализация. В полиции уточнили, что к ним поступило более 20 сообщений о разрушениях. Также есть пострадавший. Это работник АЗС, поврежденной во время атаки. На данный момент с мужчиной все хорошо, он лечится амбулаторно.
В соцсетях публикуют фото обломков, валяющихся под ногами.
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