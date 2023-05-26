Самолет, полтысячи оккупантов и 25 артсистем: потери России в войне за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составили:
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Пожежа знищила квартиру на вулиці Іларіонівській у Самарському районі Дніпра…
В течение пятницы, 26 мая, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы. Поэтому жители некоторых улиц в Днепре временно останутся без света.
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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.
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Украинские военные сегодня, 25 мая, смогли уничтожить один российский истребитель Су-25 под Мелитополем. Еще один такой самолет был поврежден.
Контрнаступ українських військових розпочався і триває вже кілька днів, інтенсивні бойові дії розгорнулися по всій лінії кордону.
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