Літак, півтисячі окупантів та 25 артсистем: втрати Росії у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 26 травня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня, становить 205 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистем та літак.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3796 (+1) од,

бойових броньованих машин – 7435 (+3) од,

артилерійських систем – 3384 (+25) од,

РСЗВ – 570 од,

засоби ППО – 328 (+1) од,

літаків – 310 (+1) од,

гелікоптерів – 296 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),

крилаті ракети – 1015 од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,

спеціальна техніка – 446 (+2)

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