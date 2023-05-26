Літак, півтисячі окупантів та 25 артсистем: втрати Росії у війні за добу
Літак, півтисячі окупантів та 25 артсистем: втрати Росії у війні за добу
Сьогодні 09:30
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 26 травня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня, становить 205 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистем та літак.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3796 (+1) од,
бойових броньованих машин – 7435 (+3) од,
артилерійських систем – 3384 (+25) од,
РСЗВ – 570 од,
засоби ППО – 328 (+1) од,
літаків – 310 (+1) од,
гелікоптерів – 296 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),
крилаті ракети – 1015 од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,
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