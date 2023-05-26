На місці прильоту виявили тіло ще одного чоловіка, – Лисак

На місці прильоту сильна пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь.
На жаль, стало відомо, що з-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка.
Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей.
Крім того, 23 людини постраждали.
Не пробачимо, помстимося!
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Не пробачимо! Помстимося!
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