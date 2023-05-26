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На місці прильоту виявили тіло ще одного чоловіка, – Лисак

Сьогодні 13:55
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Сьогодні росіяни здійснили черговий терористичний акт – атакували лікарню у Дніпрі.

Новости Днепра про На місці прильоту виявили тіло ще одного чоловіка, - Лисак

На місці прильоту сильна пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь.

На жаль, стало відомо, що з-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка.

Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей.

Крім того, 23 людини постраждали.

Не пробачимо, помстимося!

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Новости Днепра про На місці прильоту виявили тіло ще одного чоловіка, - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про На місці прильоту виявили тіло ще одного чоловіка, - ЛисакРусский

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