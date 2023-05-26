Ракетний удар по лікарні у Дніпрі: кількість постраждалих зросла

Сьогодні росіяни здійснили черговий терористичний акт – атакували лікарню у Дніпрі. На місці прильоту сильна пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь – його вже вдалося локалізувати.
На жаль, стало відомо, що кількість постраждалих зросла – уже 23 людини.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник ДніпроОВА.
За його словами, 21 – в стаціонарі, з них троє – «важкі». Крім того, серед постраждалих двоє дітей – хлопчики 3 та 6 років.
Також одна людина загинула – чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський прокоментував удар по лікарні у Дніпрі.
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Ліквідація наслідків триває.
Сьогодні росіяни здійснили черговий терористичний акт - атакували лікарню у…
На місці прильоту сильна пожежа.
Сьогодні, 26 травня, близько 10:30 у Дніпрі пролунав вибух.