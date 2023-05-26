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Ракетний удар по лікарні у Дніпрі: кількість постраждалих зросла

Сьогодні 13:28
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Не пробачимо! Помстимося!

Новости Днепра про Ракетний удар по лікарні у Дніпрі: кількість постраждалих зросла

Сьогодні росіяни здійснили черговий терористичний акт – атакували лікарню у Дніпрі. На місці прильоту сильна пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь – його вже вдалося локалізувати.

На жаль, стало відомо, що кількість постраждалих зросла – уже 23 людини.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник ДніпроОВА.

За його словами, 21 – в стаціонарі, з них троє – «важкі». Крім того, серед постраждалих двоє дітей – хлопчики 3 та 6 років.

Також одна людина загинула – чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський прокоментував удар по лікарні у Дніпрі

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Новости Днепра про Ракетний удар по лікарні у Дніпрі: кількість постраждалих зрослаУкраїнська

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