Ракетний удар по лікарні у Дніпрі: кількість постраждалих зросла

Не пробачимо! Помстимося!

Сьогодні росіяни здійснили черговий терористичний акт – атакували лікарню у Дніпрі. На місці прильоту сильна пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь – його вже вдалося локалізувати.

На жаль, стало відомо, що кількість постраждалих зросла – уже 23 людини.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник ДніпроОВА.

За його словами, 21 – в стаціонарі, з них троє – «важкі». Крім того, серед постраждалих двоє дітей – хлопчики 3 та 6 років.

Також одна людина загинула – чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський прокоментував удар по лікарні у Дніпрі.

Читайте також:

Українська

Автор: