У жителя Днепропетровщины в гараже был схрон с оружием (ВИДЕО)

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет заключения.

36-летний житель Новомосковского района обустроил в своем гараже схрон с оружием и боеприпасами. Он хранил более тысячи патронов разного калибра, гранаты и запалы к ним, штык-ножи, ружье и карабин.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

16 января правоохранители провели обыск у фигуранта. Они обнаружили и изъяли 1,2 тыс. патронов разного калибра, 9 гранат Ф-1, запалы, 12 штык-ножей, ружье, карабин, 14 магазинов к пулеметам, автоматам и пистолетам. Это все направили на экспертизу.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении. Ему грозит от трех до семи лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.

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