83-летнего дедушку, которого искали в Днепре с 13 января, нашли мертвым

С 13 января в Днепре разыскивали 83-летнего Пидпалого Анатолия Алексеевича.
К его поискам привлекли волонтеров и небезразличных граждан.
Сегодня, 17 января, стало известно, что мужчину нашли мертвым.
Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда «Милена» в соцсети.
При каких обстоятельствах умер дедушка — пока неизвестно.
Выражаем искренние соболезнования его родным и близким!
Читайте также:
Автор:
В начала прошлого века в нашем городе было очень популярно…
Горожанка волнуется за безопасность других пассажиров, особенно детей!
В Министерстве здравоохранения не раз отмечали, что если человек находится…
В днепровском электротранспорте можно сэкономить на проезде.
В начала прошлого века в нашем городе было очень популярно лечение водами. Альтернативный метод лечение различных недугов пришел в Екатеринослав из стран Европы. Водолечение и лечение электрическим током было очень популярно среди населения и в городе возникло сразу несколько частных…
Горожанка волнуется за безопасность других пассажиров, особенно детей!
Представители ТЦК не имеют права задерживать людей, требовать и забирать у них документы.
В Министерстве здравоохранения не раз отмечали, что если человек находится в состоянии, когда ему требуется неотложная медицинская помощь – врачи приедут несмотря на наличие у больного декларации, военного билета и т.п.
В днепровском электротранспорте можно сэкономить на проезде.
Проверьте свой адрес!
В Днепропетровской области в 109 школах будут дежурить полицейские.
Купить недорогую однокомнатную квартиру в Днепре можно по цене от 500 тыс грн. При этом она будет находится в новострое и в нее необходимо будет вложить еще несколько десятков тысяч, чтобы в квартире можно было жить. А можно и в…
13-летний мальчик в тяжелом состоянии.
Видео с пытками опубликовали в сети.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!