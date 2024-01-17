83-летнего дедушку, которого искали в Днепре с 13 января, нашли мертвым

Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда «Милена» в соцсети.

К его поискам привлекли волонтеров и небезразличных граждан.

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