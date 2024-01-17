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У мешканця Дніпропетровщини в гаражі був схрон зі зброєю (ВІДЕО)

Сьогодні 18:14
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Тепер чоловіку загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Новости Днепра про У мешканця Дніпропетровщини в гаражі був схрон зі зброєю (ВІДЕО)

36-річний мешканець Новомосковського району облаштував у своєму гаражі схрон зі зброєю та боєприпасами. Він зберігав понад тисячу патронів різного калібру, гранати та запали до них, штик-ножі, рушницю та карабін.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

16 січня правоохоронці провели обшук у фігуранта. Вони виявили та вилучили 1,2 тис. патронів різного калібру, 9 гранат Ф-1, запали, 12 штик-ножів, рушницю, карабін, 14 магазинів до кулеметів, автоматів та пістолетів. Це все направили на експертизу. 

Новости Днепра про У мешканця Дніпропетровщини в гаражі був схрон зі зброєю (ВІДЕО)

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру. Йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

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Новости Днепра про У мешканця Дніпропетровщини в гаражі був схрон зі зброєю (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У мешканця Дніпропетровщини в гаражі був схрон зі зброєю (ВІДЕО)Русский

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