Під час тривоги мешканці Дніпра чули потужний вибух: офіційний коментар

Сьогодні, 17 січня, під час тривоги, яка тривала з 17:04 до 17:29, мешканці Дніпра чули вибух.
У Повітряних силах писали, що на місто летіла ракета.
Пізніше у ПВК “Схід” повідомили, що у Дніпровському районі було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – повідомили військові.
Тривоги – не ігноруйте!
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