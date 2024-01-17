Під час тривоги мешканці Дніпра чули потужний вибух: офіційний коментар

Дякуємо нашим захисникам!

Сьогодні, 17 січня, під час тривоги, яка тривала з 17:04 до 17:29, мешканці Дніпра чули вибух.

У Повітряних силах писали, що на місто летіла ракета.

Пізніше у ПВК “Схід” повідомили, що у Дніпровському районі було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – повідомили військові.

Тривоги – не ігноруйте!

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