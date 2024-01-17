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  • Висів на кондиціонері: у Кривому Розі рятували дитину, яка була зовні балкону

Висів на кондиціонері: у Кривому Розі рятували дитину, яка була зовні балкону

Сьогодні 17:54
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У Кривому Розі рятували хлопчика, який повис на кондиціонері.

Новости Днепра про Висів на кондиціонері: у Кривому Розі рятували дитину, яка була зовні балкону

Вдень 17 січня в Кривому Розі рятували 12-річну дитину, яка опинилася зовні балкона. На вулиці Героїв АТО перехожі помітили хлопчика, який стояв на підвіконні другого поверху та тримався за кондиціонер. Люди відразу зателефонували до ДСНС, позаяк школяр потребував допомоги. 

Приїхавши на виклик, рятувальники побачили дитину, яка стояла на підвіконні на рівні другого поверху біля балкона п’ятиповерхового житлового будинку. Хлопець тримався за кріплення кондиціонера. 

За допомогою висувної драбини рятувальники спустили хлопчика на землю та передали працівникам екстреної медичної допомоги. З ним все добре. На щастя, дитина змогла втриматися на місці до приїзду ДСНС і не травмувалася, хоча злякалася.

Очевидці кажуть, що хлопчику нібито заборонили сьогодні виходити на двір. Таке покарання для нього обрали батьки. Однак малий вирішив не здаватися та вийти не у двері, а через вікно. Схоже дитина перед цим добре підготувалася, вдягнулася, щоб не замерзнути. Школяр планував спуститися з третього поверху по фасаду, але застряг на пів шляху.

Новости Днепра про Висів на кондиціонері: у Кривому Розі рятували дитину, яка була зовні балкону

Новости Днепра про Висів на кондиціонері: у Кривому Розі рятували дитину, яка була зовні балкону

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Новости Днепра про Висів на кондиціонері: у Кривому Розі рятували дитину, яка була зовні балконуУкраїнська Новости Днепра про Висів на кондиціонері: у Кривому Розі рятували дитину, яка була зовні балконуРусский

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