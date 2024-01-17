Высел на кондиционере: в Кривом Роге спасали ребенка, который был снаружи балкона

Днем 17 января в Кривом Роге спасали 12-летнего ребенка, оказавшегося снаружи балкона. На улице Героев АТО прохожие заметили стоящего на подоконнике второго этажа мальчика, который держался за кондиционер. Люди сразу позвонили в ГСЧС, поскольку школьник нуждался в помощи.
Приехав на вызов, спасатели увидели ребенка, который стоял на подоконнике на уровне второго этажа возле балкона пятиэтажного жилого дома. Парень держался за крепление кондиционера.
С помощью выдвижной стремянки спасатели спустили мальчика на землю и передали работникам экстренной медицинской помощи. С ним все хорошо. К счастью, ребенок смог удержаться на месте до приезда ГСЧС и не травмировался, хотя сильно испугался.
Очевидцы говорят, что мальчику якобы запретили сегодня выходить во двор. Такое наказание для него избрали родители. Однако малыш решил не сдаваться и выйти не в дверь, а через окно. Похоже ребенок перед этим хорошо подготовился, оделся, чтобы не замерзнуть. Школьник планировал спуститься с третьего этажа по фасаду, но застрял на полпути.
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