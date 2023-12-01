У жителя Днепра с инвалидностью, украли материалы для пандуса, который он строил за свой счет

Житель дома по адресу улица Даниила Нечая, 9 начал самостоятельно строить пандус возле многоэтажки. Мужчина имеет инвалидность 1 группы, поэтому требует специального заезда в подъезд.
Из-за войны днепрянин начал строить пандус за свой счет, и уже почти завершил работы, но кто-то украл материалы для строительства. Трубы и арматуру забрали неизвестные, оставив горожанина без пандуса. Денег на приобретение новых – у мужчины нет.
Нужен пандус. Из-за войны делаю за свой счет. Пандус почти не сделан, но вынужден просить финансовую или материальную помощь. Украли часть труб и арматуру, нужно поставить дверь на зиму, – написал он в телеграм-канале Геннадия Корбана.
Найти злоумышленников не удалось, но департамент социальной политики помог днепрянину доделать пандус и поставить новые двери.
Мужчина отправил фотоподтверждение выполненных работ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре еще 8 лет просуществовала улица Московская. Топоним переименовали еще в 2015 году, но забыли убрать табличку на одном из домов. Недавно днепряне обратили внимание на старый указатель и попросили коммунальщиков его убрать. Также в Днепре спасают котика со сломанными лапками, которого подвесили на дереве.
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