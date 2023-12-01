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  • У мешканця Дніпра з інвалідністю, вкрали матеріали для пандусу, який він будував власним коштом

У мешканця Дніпра з інвалідністю, вкрали матеріали для пандусу, який він будував власним коштом

Сьогодні 20:44
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У Дніпрі в чоловіка, який має інвалідність, вкрали матеріали для будівництва пандусу.

Новости Днепра про У мешканця Дніпра з інвалідністю, вкрали матеріали для пандусу, який він будував власним коштом

Мешканець будинку за адресою вулиця Данила Нечая, 9 почав самотужки будувати пандус біля багатоповерхівки. Чоловік має інвалідність 1 групи, тому потребує спеціального заїзду до під’їзду. 

Через війну дніпрянин почав будувати пандус власним коштом, і вже майже завершив роботи, але хтось вкрав матеріали для будівництва. Труби та арматуру забрали невідомі, залишивши містянина без пандуса. Грошей на придбання нових – чоловік не має. 

Потрібен пандус. Через війну роблю власним коштом. Пандус майже зроблений, але змушений просити фінансову чи матеріальну допомогу. Вкрали частину труб та арматуру, потрібно поставити двері на зиму, – написав він в телеграм-каналі Геннадія Корбана. 

Знайти зловмисників не вдалося, але департамент соціальної політики допоміг дніпрянину доробити пандус та поставити нові двері. 

Чоловік надіслав фотопідтвердження виконаних робіт. 

Новости Днепра про У мешканця Дніпра з інвалідністю, вкрали матеріали для пандусу, який він будував власним коштом

Новости Днепра про У мешканця Дніпра з інвалідністю, вкрали матеріали для пандусу, який він будував власним коштом

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі ще 8 років проіснувала вулиця Московська. Топонім перейменували ще в 2015 році, але забули прибрати табличку на одному із будинків. Нещодавно дніпряни звернули увагу на старий покажчик та попросили комунальників його прибрати. Також в Дніпрі рятують котика зі зламаними лапками, якого підвішували на дереві. 

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Новости Днепра про У мешканця Дніпра з інвалідністю, вкрали матеріали для пандусу, який він будував власним коштомУкраїнська Новости Днепра про У мешканця Дніпра з інвалідністю, вкрали матеріали для пандусу, який він будував власним коштомРусский

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