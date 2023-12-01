Історію котика, який постраждав від жорстокості людей, розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.
Котика Дощика знайшли в приватному секторі. Бідося лежав посеред дороги та не міг пересуватися. Як виявилося пізніше, у нього були зламані обидві задні лапки. Що саме сталося з котиком невідомо, але він трусився від болю, а на кінцівках виднілася зрізана шкіра. Волонтерка припускає, що тварину могли підвішувати за них на дереві.
Хребет та таз цілі, тож за умови якісного лікування, котик повернеться до нормального життя. Наразі Дощик під наглядом ветеринарів. Тварину прооперували, але попереду важка реабілітація. На всі процедури треба не менше 25 тисяч гривень.
Котик просить про допомогу небайдужих людей. Перерахувати кошти можна за реквізитами нижче.
Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Дощика”
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