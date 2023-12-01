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У Дніпрі “дурний” вітер зірвав з даху п’ятиповерхівки шифер (ФОТО)

Сьогодні 11:26
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Негода продовжує бушувати.

Новости Днепра про У Дніпрі

Днями у Дніпрі ураганний вітер зірвав з даху п’ятиповерхівки шифер. Сталося це на вулиці Осінній.

Про це повідомили дніпряни у Facebook.

На вул. Осіння поряд з будинком №5. Мешканці, зверніть, будь ласка, увагу. Вітер зірвав шифер, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі

Новости Днепра про У Дніпрі

Пізніше у коментарях під дописом мешканці будинку зазначили, що дах відремонтували.

Новости Днепра про У Дніпрі

Зазначимо, сьогодні у Дніпрі також прогнозують сильний вітер. Місцями пориви сягнуть 15-20 м/с. Будьте обережні!

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