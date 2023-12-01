У Дніпрі “дурний” вітер зірвав з даху п’ятиповерхівки шифер (ФОТО)

Днями у Дніпрі ураганний вітер зірвав з даху п’ятиповерхівки шифер. Сталося це на вулиці Осінній.
Про це повідомили дніпряни у Facebook.
На вул. Осіння поряд з будинком №5. Мешканці, зверніть, будь ласка, увагу. Вітер зірвав шифер, – йдеться у повідомленні.
Пізніше у коментарях під дописом мешканці будинку зазначили, що дах відремонтували.
Зазначимо, сьогодні у Дніпрі також прогнозують сильний вітер. Місцями пориви сягнуть 15-20 м/с. Будьте обережні!
Читайте також:
Автор:
Міністерство охорони здоров'я повернуло ліцензію лікарні Руднєва у Дніпрі.
Сьогодні вранці у Дніпрі сталася надзвичайна подія.
Бережіть себе!
У Дніпрі досі можна було знайти вулицю Московську.