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У Дніпрі горів трамвай №11: є зміни у русі (ФОТО)

Сьогодні 10:35
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Сьогодні вранці у Дніпрі сталася надзвичайна подія.

Новости Днепра про У Дніпрі горів трамвай №11: є зміни у русі (ФОТО)

Під час руху загорівся вагон трамвая №11.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

За попередньою інформацією, причиною займання стало замикання кабелю через порушення цілісності ізоляційного шару проводки.

На місце викликали рятувальників, які ліквідували вогонь. Другий вагон – неушкоджений.

Новости Днепра про У Дніпрі горів трамвай №11: є зміни у русі (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав, згоріли лише речі водія.

Наразі трамваї маршруту №11 рухаються до вул. Енергетична (до 5-го магазину).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новокодацькому районі Дніпра вночі помітили багато рятувальників та пожежної техніки: що сталося.

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Новости Днепра про У Дніпрі горів трамвай №11: є зміни у русі (ФОТО)Українська

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