У Дніпрі горів трамвай №11: є зміни у русі (ФОТО)

Під час руху загорівся вагон трамвая №11.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
За попередньою інформацією, причиною займання стало замикання кабелю через порушення цілісності ізоляційного шару проводки.
На місце викликали рятувальників, які ліквідували вогонь. Другий вагон – неушкоджений.
На щастя, ніхто не постраждав, згоріли лише речі водія.
Наразі трамваї маршруту №11 рухаються до вул. Енергетична (до 5-го магазину).
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новокодацькому районі Дніпра вночі помітили багато рятувальників та пожежної техніки: що сталося.
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