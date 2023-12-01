Над Украиной снова может взойти полярное сияние: увидят ли его жители Днепра

Украинцы снова смогут увидеть красное "полярное сияние".

5 ноября, жителей нескольких регионов Украины и в частности днепрян, удивили красные тучи. Как оказалось позже, это было полярное сияние, добравшееся дальше северных широт из-за мощной вспышки на Солнце. Тогда небесное тело «плюнуло» в сторону Земли ионизированными частицами радиации, а атмосфера нашей планеты «впитала» их в себя, защитив людей от негативного воздействия солнечного излучения. Именно поэтому в небе и появилось красное полярное сияние.

29 ноября на Солнце произошла очередная мощная магнитная буря. Как предполагают ученые Национальной океанической и атмосферной администрации США (NOAA), на днях Земля попадет под масштабный корональный выброс массы из Солнца — сгущение заряженных частиц.

Поэтому не исключено, что в небе над Украиной снова удастся увидеть полярное сияние, обычно до наших широт не добирающееся. Ученые советуют 1 и 2 декабря время от времени смотреть на северную часть неба, где и может появиться необычное атмосферное явление.

Геофизики считают, что пик солнечного ветра, который вызовет полярное сияние, придется на вечер 1 декабря. В хорошую погоду увидеть его смогут даже жители южных областей Украины — Николаева или Одессы.

Посмотреть на сияние, если оно возникнет, смогут и жители Днепра, однако с погодой на Днепропетровщине сейчас плохо, поэтому будут мешать облака.

Когда в следующий раз появится полярное сияние, спрогнозировать трудно, все зависит от количества и мощности вспышек на солнце, а прогнозы геофизиков еще более не точны, чем синоптические.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, почему в Днепре видели полярное сияние.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: