Над Украиной снова может взойти полярное сияние: увидят ли его жители Днепра

5 ноября, жителей нескольких регионов Украины и в частности днепрян, удивили красные тучи. Как оказалось позже, это было полярное сияние, добравшееся дальше северных широт из-за мощной вспышки на Солнце. Тогда небесное тело «плюнуло» в сторону Земли ионизированными частицами радиации, а атмосфера нашей планеты «впитала» их в себя, защитив людей от негативного воздействия солнечного излучения. Именно поэтому в небе и появилось красное полярное сияние.
29 ноября на Солнце произошла очередная мощная магнитная буря. Как предполагают ученые Национальной океанической и атмосферной администрации США (NOAA), на днях Земля попадет под масштабный корональный выброс массы из Солнца — сгущение заряженных частиц.
Поэтому не исключено, что в небе над Украиной снова удастся увидеть полярное сияние, обычно до наших широт не добирающееся. Ученые советуют 1 и 2 декабря время от времени смотреть на северную часть неба, где и может появиться необычное атмосферное явление.
Геофизики считают, что пик солнечного ветра, который вызовет полярное сияние, придется на вечер 1 декабря. В хорошую погоду увидеть его смогут даже жители южных областей Украины — Николаева или Одессы.
Посмотреть на сияние, если оно возникнет, смогут и жители Днепра, однако с погодой на Днепропетровщине сейчас плохо, поэтому будут мешать облака.
Когда в следующий раз появится полярное сияние, спрогнозировать трудно, все зависит от количества и мощности вспышек на солнце, а прогнозы геофизиков еще более не точны, чем синоптические.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали, почему в Днепре видели полярное сияние.
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