Над Україною знову може зійти полярне сяйво: чи побачать його жителі Дніпра

Українці знову зможуть побачити червоне "полярне сяйво".

5 листопада, жителів декількох регіонів України та зокрема дніпрян, здивували червоні хмари. Як виявилося пізніше, це було полярне сяйво, яке дісталося далі північних широт через потужний спалах на Сонці. Тоді небесне тіло “плюнуло” в сторону Землі іонізованими частинками радіації, а атмосфера нашої планети “увібрала” їх в себе, захистивши людей від негативного впливу сонячного випромінення. Саме тому в небі і з’явилося червоне полярне сяйво.

29 листопада на Сонці сталася чергова потужна магнітна буря. Як передбачають науковці Національної океанічної й атмосферної адміністрації США (NOAA), днями Земля попаде під масштабний корональний викид маси із Сонця — згущення заряджених частинок.

Тож не виключено, що в небі над Україною знову вдасться побачити полярне сяйво, яке зазвичай до наших широт не добирається. Науковці радять 1 та 2 грудня час від часу дивитися на північну частину неба, де і може з’явилися незвичне атмосферне явище.

Геофізики вважають, що пік сонячного вітру, який викличе полярне сяйво, припаде на вечір 1 грудня. За хорошої погоди побачити його зможуть навіть жителі південних областей України – Миколаєва чи Одеси.

Подивитися на сяйво, якщо воно виникне, зможуть і мешканці Дніпра, проте з погодою на Дніпропетровщині зараз погано, тому заважатимуть хмари.

Коли наступного разу з’явиться полярне сяйво спрогнозувати важко, усе залежить від кількості та потужності спалахів на сонці, а прогнози геофізиків ще більш не точні, ніж синоптичні.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, чому в Дніпрі бачили полярне сяйво.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: