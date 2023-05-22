У трамвайных путей дыры, а брусчатки нет: когда в Днепре отремонтируют Европейскую площадь

В Днепре будут ремонтировать Европейскую площадь.

Об этом говорится на сайте Днепровского горсовета.

Европейская площадь – излюбленное место для прогулок горожан. В день здесь проходят и проезжают тысячи днепрян. Впрочем, состояние пешеходных дорог достаточно плохое.

Горожане жалуются, что на Европейской площади выбита брусчатка и огромные дыры у трамвайных путей.

Езжу все время машиной, мало хожу пешком. Вышел в центр на Европейскую площадь за ЦУМом и просто был в шоке. Брусчатка выбита, ямы, у трамвайных путей дыры, брусчатки нет, — пишет днепрянин Александр.

Как отметили в горсовете, ремонт площади могут начать уже через неделю.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время вчерашнего ливня улицы Днепра превратились в озера. Кроме того, мы информировали о том, что в городе обрушилось помещение бывшей поликлиники.

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