У трамвайных путей дыры, а брусчатки нет: когда в Днепре отремонтируют Европейскую площадь

Об этом говорится на сайте Днепровского горсовета.
Европейская площадь – излюбленное место для прогулок горожан. В день здесь проходят и проезжают тысячи днепрян. Впрочем, состояние пешеходных дорог достаточно плохое.
Горожане жалуются, что на Европейской площади выбита брусчатка и огромные дыры у трамвайных путей.
Езжу все время машиной, мало хожу пешком. Вышел в центр на Европейскую площадь за ЦУМом и просто был в шоке. Брусчатка выбита, ямы, у трамвайных путей дыры, брусчатки нет, — пишет днепрянин Александр.
Как отметили в горсовете, ремонт площади могут начать уже через неделю.
Напомним, ранее мы сообщали, что во время вчерашнего ливня улицы Днепра превратились в озера. Кроме того, мы информировали о том, что в городе обрушилось помещение бывшей поликлиники.
Читайте также:
Автор:
В Соборном районе Днепра продают одну из самых дорогих квартир.…
К началу лета осталось 9 дней.
Днепровский Бемби бегал по огородам.
В условиях военного положения в Днепре и по всей Украине…
В Соборном районе Днепра продают одну из самых дорогих квартир. За двухуровневое пятикомнатное жилье хотят 1,47 млн дол или 55 млн грн.
К началу лета осталось 9 дней.
Днепровский Бемби бегал по огородам.
В условиях военного положения в Днепре и по всей Украине изменились правила вступления в наследство. Какие документы нужны и нужно ли обращаться в суд для открытия наследства – разбирались журналисты dnepr.info.
Сделайте запасы питьевой и технической воды!
Военные предполагают, что атаки могут продолжиться.
Будьте осторожны с огнем!
Такая мощная атака произошла впервые с начала полномасштабной войны.
Информация для жителей Синельниковского и Павлоградского районов.
Такой атаки на город еще не было
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!