У Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклініки

У неділю, 21 травня, у Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклініки. На місце викликали рятувальників.

Про інцидент проінформувала пресслужба міської ради. Проте в повідомеленні не було вказано, про яку саме будівлю йде мова: ні назви колишньої поліклініки, ні її адреси, ні фото не додали.

Відомо лише, що це приміщення вже давно не екслуатується, а покрівля була зруйнована ще за радянських часів.

Рятувальники провели обстеження зруйнованої території. Постраждалих, на щастя, не виявлено.

У мережі припускають, що мова може йти про напівзруйнований шедевр архітектури у Новокодацькому районі – Палац профілактики.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: