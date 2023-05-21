У Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклініки

Про інцидент проінформувала пресслужба міської ради. Проте в повідомеленні не було вказано, про яку саме будівлю йде мова: ні назви колишньої поліклініки, ні її адреси, ні фото не додали.
Відомо лише, що це приміщення вже давно не екслуатується, а покрівля була зруйнована ще за радянських часів.
Рятувальники провели обстеження зруйнованої території. Постраждалих, на щастя, не виявлено.
У мережі припускають, що мова може йти про напівзруйнований шедевр архітектури у Новокодацькому районі – Палац профілактики.
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