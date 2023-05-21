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У Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклініки

Сьогодні 13:00
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У неділю, 21 травня, у Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклініки. На місце викликали рятувальників.

Новости Днепра про У Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклініки

Про інцидент проінформувала пресслужба міської ради. Проте в повідомеленні не було вказано, про яку саме будівлю йде мова: ні назви колишньої поліклініки, ні її адреси, ні фото не додали. 

Відомо лише, що це приміщення вже давно не екслуатується, а покрівля була зруйнована ще за радянських часів. 

Рятувальники провели обстеження зруйнованої території. Постраждалих, на щастя, не виявлено.

У мережі припускають, що мова може йти про напівзруйнований шедевр архітектури у Новокодацькому районі – Палац профілактики. 

Новости Днепра про У Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклініки

Новости Днепра про У Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклініки

Новости Днепра про У Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклініки

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Новости Днепра про У Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклінікиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі обвалилося приміщення колишньої поліклінікиРусский

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