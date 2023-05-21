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  • Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)

Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)

Сьогодні 17:47
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У неділю, 21 травня, Дніпро накрили сильні дощі. Через зливу на дорогах утворилися справжні озера, які спровокували ряд ДТП, а також затори.

Новости Днепра про Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)

Дніпряни активно діляться в мережі фотографіями наслідків непогоди. 

В Ситуаційному центрі міста також показали, що через слизьку дорогу на Запорізькому шосе на повороті із вулиці Космічною сталася аварія. Рух на цій ділянці ускладнений, тож враховуйте це при плануванні маршруту. 

Новости Днепра про Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)

Утім, інші водії рекомендують сьогодні за кермо не сідати. Їздити по затопленій дорозі нелегко, тим паче з довгими заторами. 

Новости Днепра про Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)

“У місті на вулицях не проїхати — майже всюди вода”, – пишуть інтернет-користувачі з Дніпра. 

Звертаються до містян і правоохоронці. Вони закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути особливо обережними на мокрій дорозі. 

Новости Днепра про Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)

Новости Днепра про Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)

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Новости Днепра про Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)Русский

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