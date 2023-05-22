«Такого обстрела не было за всю войну»: мэр Днепра о ночной атаке на город

Такая мощная атака произошла впервые с начала полномасштабной войны.

Ночью 22 мая в Днепре было громко. Взрывов было столько, что горожане устали их считать.

Городской голова Днепра прокомментировал ночную атаку на город. По его словам, такого мощного обстрела не было за всю войну.

Сегодня весь Днепр бодрствовал.

Такой обстрел был за всю войну.

Весь Днепр не спал, молился о родных и близких.

…

А потом весь Днепр выдохнул.

Начал обзванивать родных и знакомых, лезть в холодильники и, что греха таить, выпивать по 50 грамм.

По ПВО, – пишет Филатов.

По Днепру и области били всем, чем можно

По данным ПК «Схід» на Днепр и область летели четыре крылатые ракеты типа х101, пять сверхзвуковых х-22, 2 баллистических ракеты Искандер-М, 5 С-300 и 20 дронов-камикадзе. Четыре ракеты и все шахеды уничтожили наши защитники неба.

Ранее мы сообщали, что от удара ракет пострадала пожарная часть и частное предприятие. Ранен один спасатель и еще шесть гражданских.

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