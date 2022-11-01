Только женился: в Херсонской области погиб 31-летний защитник из Кривого Рога

В Херсонской области погиб защитник из Кривого Рога Юрий Ворушило.

Криворожанин Юрий Ворушило находился в Новоалександровке Херсонской области, когда позиции его подразделения атаковали враги. Случилось это 14 октября. К сожалению, во время атаки Юрий погиб, об этом пишет местное издание Свои.

До войны Юрий учился в Криворожском национальном университете, а с 2015 года работал на Южном ГОКе в родном Кривом Роге.

В июне Юрий ушел на фронт добровольцем, а в августе женился на своей девушке, но супруги не успели пробыть вместе и двух месяцев.

У воина остались жена, мама, сестра и племянница. Светлая память.

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