Тільки-но одружився: на Херсонщині загинув 31-річний захисник з Кривого Рогу

На Херсонщині загинув захисник з Кривого Рогу Юрій Ворушило.

Криворожанин Юрій Ворушило знаходився в Новоолександрівці на Херсонщині, коли позиції його підрозділу атакували вороги. Сталося це 14 жовтня. На жаль, під час атаки Юрій загинув, про це пише місцеве видання Свої.

До війни Юрій навчався в Криворіжському національному університеті, а з 2015 року працював на Південному ГЗК в рідному Кривому Розі.

У червні Юрій пішов на фронт добровольцем, а у серпні одружився зі своєю дівчиною, але подружжя не встигло пробути разом і двох місяців.

У воїна залишилися дружина, мама, сестра та племінниця. Світла пам’ять.

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