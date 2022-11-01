Тільки-но одружився: на Херсонщині загинув 31-річний захисник з Кривого Рогу

Криворожанин Юрій Ворушило знаходився в Новоолександрівці на Херсонщині, коли позиції його підрозділу атакували вороги. Сталося це 14 жовтня. На жаль, під час атаки Юрій загинув, про це пише місцеве видання Свої.
До війни Юрій навчався в Криворіжському національному університеті, а з 2015 року працював на Південному ГЗК в рідному Кривому Розі.
У червні Юрій пішов на фронт добровольцем, а у серпні одружився зі своєю дівчиною, але подружжя не встигло пробути разом і двох місяців.
У воїна залишилися дружина, мама, сестра та племінниця. Світла пам’ять.
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