Теперь официально: в Днепре больше не будет Екатеринославского бульвара

Теперь популярная пешеходная улица в центре Днепра будет называться Кельнским бульваром.

Такое решение приняли депутаты горсовета во время очередной сессии 20 декабря.

Прошлое название подпадало под закон о декоммунизации и деколонизации топонимов, и теперь Екатеринославский бульвар будет Кельнским. Соответствующий документ на сайте горсовета появился еще 5 декабря.

До этого мэр Борис Филатов анонсировал, что в городе появится улица, названная в честь немецкого города Кельн — побратима Днепра, община которого мощно помогает Днепру во время войны.

Екатеринославский бульвар в центре Днепра появился в 2004 году, когда пешеходную зону отделили от улицы Исполкомовской. Назвали топоним в честь прежнего названия современного города, так как именно здесь по преданию историков появилась первая каменная усадьба.

В настоящее время бульвар соединяет проспект Дмитрия Яворницкого и улицу Шевченко. Это известное место для встреч и прогулок.

Почему Кельнский?

Как пояснил Борис Филатов, Кельнский бульвар — это хороший способ выразить благодарность нашему мощному немецкому городу-побратиму, который с первых недель великой войны системно поддерживает Днепр и остается его хорошим другом.

Не буду снова перечислять здесь количество автобусов, «скорых», спецмашин для спасателей, генераторов и другого оборудования, предоставленного нашему Городу Кельну. Зато только скажу, что частные инвесторы, за счет которых и был возведен уже Кельнский бульвар, дали свое полное согласие на такое переименование, — прокомментировал переименование Филатов в своем телеграмм-канале.

Как отреагировали на переименование днепряне?

Некоторые горожане в соцсетях отмечают, что название довольно трудно произносится, поэтому они продолжат называть бульвар сокращенным – «ЕБ». Впрочем, значительная часть днепрян одобряет переименование, хотя бы потому, что мы избавились от напоминания о русской императрице.

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