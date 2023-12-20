Теперь официально: в Днепре больше не будет Екатеринославского бульвара

Такое решение приняли депутаты горсовета во время очередной сессии 20 декабря.
Прошлое название подпадало под закон о декоммунизации и деколонизации топонимов, и теперь Екатеринославский бульвар будет Кельнским. Соответствующий документ на сайте горсовета появился еще 5 декабря.
До этого мэр Борис Филатов анонсировал, что в городе появится улица, названная в честь немецкого города Кельн — побратима Днепра, община которого мощно помогает Днепру во время войны.
Екатеринославский бульвар в центре Днепра появился в 2004 году, когда пешеходную зону отделили от улицы Исполкомовской. Назвали топоним в честь прежнего названия современного города, так как именно здесь по преданию историков появилась первая каменная усадьба.
В настоящее время бульвар соединяет проспект Дмитрия Яворницкого и улицу Шевченко. Это известное место для встреч и прогулок.
Как пояснил Борис Филатов, Кельнский бульвар — это хороший способ выразить благодарность нашему мощному немецкому городу-побратиму, который с первых недель великой войны системно поддерживает Днепр и остается его хорошим другом.
Не буду снова перечислять здесь количество автобусов, «скорых», спецмашин для спасателей, генераторов и другого оборудования, предоставленного нашему Городу Кельну. Зато только скажу, что частные инвесторы, за счет которых и был возведен уже Кельнский бульвар, дали свое полное согласие на такое переименование, — прокомментировал переименование Филатов в своем телеграмм-канале.
Некоторые горожане в соцсетях отмечают, что название довольно трудно произносится, поэтому они продолжат называть бульвар сокращенным – «ЕБ». Впрочем, значительная часть днепрян одобряет переименование, хотя бы потому, что мы избавились от напоминания о русской императрице.
Читайте также:
Автор:
Вчера вечером, 19 декабря, на спецлинию "102" позвонили жители Днепра.
Депутаты горсовета не поддержали петицию "о деньгах на ВСУ".
Мужчине было около 50 лет.
С Днепра могут запустить еще несколько электропоездов.
В разных парках Днепра в конце 1960-х начале 1970-х появились типовые конструкции качелей-лодочек. Просуществовали они довольно долго – до начала 1990-х годов, но в некоторых парках на подобной конструкции можно было покататься и в конце 1990-х.
Вчера вечером, 19 декабря, на спецлинию "102" позвонили жители Днепра.
Депутаты горсовета не поддержали петицию "о деньгах на ВСУ".
Мужчине было около 50 лет.
С Днепра могут запустить еще несколько электропоездов.
В Днепре мать-одиночка или одинокий отец имеют право на получение денежной помощи на ребенка. Средства выплачиваются из государственного бюджета, а сумма зависит от возраста ребенка, дохода семьи и рассчитывается индивидуально. Оформить выплаты можно не выходя из дома, через портал «Дія».
В Днепре на жилом массиве Солнечный планируют построить новый многоэтажный жилой комплекс Grand.
Для школьников Днепра оставили льготный проезд и на каникулы.
ОТГ планирует в 2024 году потратить 35 млн. грн на строительство спорткомплекса.
По предварительным данным, водитель Hyundai был трезв.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!