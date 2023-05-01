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Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов, — Генштаб о потерях врага за сутки

Сегодня 10:00
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По данным на утро понедельника, 1 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 450 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.

Новости Днепра про Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов, - Генштаб о потерях врага за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 190960 (+450) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3700 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7192 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2921 (+7) ед,
  • РСЗО — 544 (+0) ед,
  • средства ПВО — 295 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1),
  • крылатые ракеты — 932 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3) ед,
  • специальная техника — 359 (+2)

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Новости Днепра про Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов, - Генштаб о потерях врага за суткиУкраїнська Новости Днепра про Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов, - Генштаб о потерях врага за суткиРусский

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