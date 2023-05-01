Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов, — Генштаб о потерях врага за сутки

По данным на утро понедельника, 1 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 450 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.

В воскресенье, 30 апреля, в Днепре на улице Лизы Чайкиной…

В субботу, 29 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого…

Никополь едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Оккупанты…

Стоит ли делать запасы: ситуация в Днепре с водой на утро Утром все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян. просмотров

В Днепропетровской области чрезвычайники достали корову из земляной ловушки 30 апреля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в грязи застряла корова. Событие произошло вблизи села Вольное Новомосковского района. просмотров

Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детей Оккупанты снова выпустили по Днепропетровщине ракеты. Враг дважды за ночь атаковал Павлоград и Павлоградский район. просмотров

На войне погиб Герой из Днепропетровщины Иван Медведев 29 октября 2022 за Независимость Украины погиб Герой из Днепропетровской области Иван Медведев. просмотров

Днепровских водителей ждут изменения с 1 мая: что известно С 1 мая в Днепре и по всей Украине отменят важное правило для водителей. Речь идет о необходимости включения дневных ходовых огней и других осветительных приборов. просмотров

Как в Днепре будет работать общественный транспорт в первый день мая В Днепре из-за перекрытия Амурского моста временно изменилась схема движения троллейбусного маршрута №3. просмотров

В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены Сегодня днем, 30 апреля, российские оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии Никополь. В результате вражеского обстрела пострадали не только жилые дома и инфраструктура, но и мирные граждане. Есть погибший и раненые. просмотров