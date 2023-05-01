Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Танк, 7 артсистем та 450 окупантів, – Генштаб про втрати ворога за добу

Сьогодні 10:00
просмотров

За даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.

Новости Днепра про Танк, 7 артсистем та 450 окупантів, - Генштаб про втрати ворога за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 190960 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3700 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7192 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2921 (+7) од,
  • РСЗВ – 544 (+0) од,
  • засоби ППО – 295 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1),
  • крилаті ракети – 932 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од,
  • спеціальна техніка – 359 (+2)

Читайте також:

Новости Днепра про Танк, 7 артсистем та 450 окупантів, - Генштаб про втрати ворога за добуУкраїнська Новости Днепра про Танк, 7 артсистем та 450 окупантів, - Генштаб про втрати ворога за добуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чи варто робити запаси: ситуація у Дніпрі із водою на ранок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Чи варто робити запаси: ситуація у Дніпрі із водою на ранок

    Станом на ранок всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції…

    На Дніпропетровщині надзвичайники дістали корову з земляної пастки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    На Дніпропетровщині надзвичайники дістали корову з земляної пастки

    30-го квітня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те,…

    Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 25 людей постраждали, серед них троє дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 25 людей постраждали, серед них троє дітей

    Окупанти знову випустили по Дніпропетровщині ракети. Ворог двічі за ніч…

    На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Іван Медведєв
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Іван Медведєв

    29 жовтня 2022 року за Незалежність України загинув Герой із…

    Наверх