Танк, 7 артсистем та 450 окупантів, – Генштаб про втрати ворога за добу

За даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 190960 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3700 (+1) од,

бойових броньованих машин – 7192 (+3) од,

артилерійських систем – 2921 (+7) од,

РСЗВ – 544 (+0) од,

засоби ППО – 295 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1),

крилаті ракети – 932 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од,

спеціальна техніка – 359 (+2)

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