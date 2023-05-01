Танк, 7 артсистем та 450 окупантів, – Генштаб про втрати ворога за добу
Танк, 7 артсистем та 450 окупантів, – Генштаб про втрати ворога за добу
Сьогодні 10:00
просмотров
За даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 190960 (+450) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3700 (+1) од,
бойових броньованих машин – 7192 (+3) од,
артилерійських систем – 2921 (+7) од,
РСЗВ – 544 (+0) од,
засоби ППО – 295 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1),
крилаті ракети – 932 (+0),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од,
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"