Сотни людей в Днепре и области будут без света 15 и 16 августа: адреса

В своем телеграм-канале Центральная энергетическая компания, обслуживающая часть Днепра и города области, предупредила об отключении света.
Мы уже анонсировали даты, когда не будет света, но сегодня в ЦЭК опубликовали дополнительные адреса.
Поэтому в связи с проведением ремонтных работ, 15 августа в Днепре с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
ул. Макарова: 1, 1А, 1Б;
пров. Пихтовый: 1, 1А, 3, 5, 7.
ул. Титовая: 18Д, 20, 20А, 22, 24, 28;
ул. Рабочая: 148.
ул. Агрономичная: 1, 2, 2А, 3-11, 13-19 (нечетные);
ул. Казака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19;
ул. Монтажная: 24-32 (парные), 32А, 34-46 (парные);
ул. Победы: 36-46 (четные), 73-83 (нечетные), 87-95 (нечетные), 95А, 97-111 (нечетные).
С 08:00 до 20:00:
ул. Титова: 14, 14А, 22А, 30, 32.
Кроме того, без света будут некоторые потребители в Кривом Роге и районе:
В Криворожском районе с 08:00 до 20:00:
с. НОВОМАЙСКОЕ:
ул. Виноградная: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18-28, 31-33, 35, 36, 38, 40;
ул. Восточная.
С 08:00 до 18:00 в Кривом Роге
ул. Олега Рычкова: 1;
ул. Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 11, 15;
ул. Юрия Кожанова: 1-5, 7, 9-12, 14.
И сразу публикуем адреса, где не будет света в Днепре 16 августа с 08:00 до 18:00:
ул. Титовая: 29л.
ул. Монтажная: 45;
ул. Победы: 45, 47, 49-54, 54А, 55-64, 66-88 (парные), 91;
пров. Пожарского: 1-7, 7А, 8, 10-16;
пров. Студенческий: 11, 14, 15, 17, 19.
ул. Алана Шепарда: 7, 9;
ул. Титова: 27, 29.
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