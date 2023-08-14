Сотни людей в Днепре и области будут без света 15 и 16 августа: адреса

ЦЭК анонсировала новые отключения света 15 и 16 августа.

В своем телеграм-канале Центральная энергетическая компания, обслуживающая часть Днепра и города области, предупредила об отключении света.

Мы уже анонсировали даты, когда не будет света, но сегодня в ЦЭК опубликовали дополнительные адреса.

Поэтому в связи с проведением ремонтных работ, 15 августа в Днепре с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Макарова: 1, 1А, 1Б;

пров. Пихтовый: 1, 1А, 3, 5, 7.

ул. Титовая: 18Д, 20, 20А, 22, 24, 28;

ул. Рабочая: 148.

ул. Агрономичная: 1, 2, 2А, 3-11, 13-19 (нечетные);

ул. Казака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19;

ул. Монтажная: 24-32 (парные), 32А, 34-46 (парные);

ул. Победы: 36-46 (четные), 73-83 (нечетные), 87-95 (нечетные), 95А, 97-111 (нечетные).

С 08:00 до 20:00:

ул. Титова: 14, 14А, 22А, 30, 32.

Кроме того, без света будут некоторые потребители в Кривом Роге и районе:

В Криворожском районе с 08:00 до 20:00:

с. НОВОМАЙСКОЕ:

ул. Виноградная: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18-28, 31-33, 35, 36, 38, 40;

ул. Восточная.

С 08:00 до 18:00 в Кривом Роге

ул. Олега Рычкова: 1;

ул. Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 11, 15;

ул. Юрия Кожанова: 1-5, 7, 9-12, 14.

И сразу публикуем адреса, где не будет света в Днепре 16 августа с 08:00 до 18:00:

ул. Титовая: 29л.

ул. Монтажная: 45;

ул. Победы: 45, 47, 49-54, 54А, 55-64, 66-88 (парные), 91;

пров. Пожарского: 1-7, 7А, 8, 10-16;

пров. Студенческий: 11, 14, 15, 17, 19.

ул. Алана Шепарда: 7, 9;

ул. Титова: 27, 29.

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