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  • Сотні людей у Дніпрі та області будуть без світла цілий день 15 та 16 серпня: адреси

Сотні людей у Дніпрі та області будуть без світла цілий день 15 та 16 серпня: адреси

Сьогодні 20:30
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ЦЕК анонсувала нові відключення світла 15 та 16 серпня.

Новости Днепра про Сотні людей у Дніпрі та області будуть без світла цілий день 15 та 16 серпня: адреси

У своєму телеграм-каналі Центральна енергетична компанія, яка обслуговує частину Дніпра та місті області попередила про відключення світла. 

Ми вже анонсували дати, коли не буде світла, проте сьогодні в ЦЕК опублікували додаткові адреси. 

Тож у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, 15-го серпня у Дніпрі з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Макарова: 1, 1А, 1Б;
  • пров. Ялицевий: 1, 1А, 3, 5, 7.
  • вул. Титова: 18Д, 20, 20А, 22, 24, 28;
  • вул. Робоча: 148.
  • вул. Агрономічна: 1, 2, 2А, 3-11, 13-19 (непарні);
  • вул. Козака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19;
  • вул. Монтажна: 24-32 (парні), 32А, 34-46 (парні);
  • вул. Перемоги: 36-46 (парні), 73-83 (непарні), 87-95 (непарні), 95А, 97-111 (непарні).
З 08:00 до 20:00:
  • вул. Титова: 14, 14А, 22А, 30, 32.

Крім цього, без світла будуть деякі споживачі в Кривому Розі та районі:

У Криворізькому районі з 08:00 до 20:00:
с. НОВОМАЙСЬКЕ:

  • вул. Виноградна: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18-28, 31-33, 35, 36, 38, 40;
  • вул. Восточна.

З 08:00 до 18:00 у Кривому Розі 

  • вул. Олега Ричкова: 1;
  • вул. Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 11, 15;
  • вул. Юрія Кажанова: 1-5, 7, 9-12, 14.

І відразу публікуємо адреси, де не буде світла 16 серпня з 08:00 до 18:00:

  • вул. Титова: 29Л.
  • вул. Монтажна: 45;
  • вул. Перемоги: 45, 47, 49-54, 54А, 55-64, 66-88 (парні), 91;
  • пров. Пожарського: 1-7, 7А, 8, 10-16;
  • пров. Студентський: 11, 14, 15, 17, 19.
  • вул. Алана Шепарда: 7, 9;
  • вул. Титова: 27, 29.

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