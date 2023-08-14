У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП

Потрібна ваша допомога!

У п’ятницю, 16 червня, о 15:30 в Новокодацькому районі Дніпра сталася аварія за участі авто Mercedes-Benz та електросамоката.

Як встановили слідчі, іномарка рухалася по вул. Доблесній в напрямку вул. Трифона Гладченка. Під час руху в районі буд. №115 на вул. Доблесній Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з електросамокатом.

Внаслідок ДТП постраждав водій електросамоката.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Щоб встановити усі обставини аварії, поліція розшукує свідків. Тому, якщо ви бачили момент зіткнення або його зафільмував ваш відеореєстратор, повідомте про це слідчому за номером: 093 42 99 163.

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