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  • У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП

У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП

Сьогодні 14:24
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Новости Днепра про У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП

Фото умовне.

У п’ятницю, 16 червня, о 15:30 в Новокодацькому районі Дніпра сталася аварія за участі авто Mercedes-Benz та електросамоката.

Як встановили слідчі, іномарка рухалася по вул. Доблесній в напрямку вул. Трифона Гладченка. Під час руху в районі буд. №115 на вул. Доблесній Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з електросамокатом.

Внаслідок ДТП постраждав водій електросамоката.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Щоб встановити усі обставини аварії, поліція розшукує свідків. Тому, якщо ви бачили момент зіткнення або його зафільмував ваш відеореєстратор, повідомте про це слідчому за номером: 093 42 99 163.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТПУкраїнська

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