У Дніпрі на 5 місяців звузили частину Слобожанського проспекту: у чому річ

У Дніпрі звузили дорогу на проспекті Слобожанському.

Про це повідомили в міськраді.

Відсьогодні, 14 серпня, у Дніпрі звузили проїзджу частину проспекту Слобожанського, а саме відрізок шляху від вулиці Холодильної до вулиці Магдалинівської.

До 31 грудня тут обмежать рух. Причина – реконструкція самопливного каналізаційного колектору, пояснили у КП «Дніпроводоканал».

Нагадаємо, у Дніпрі змінили схему руху одного із автобусів.

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