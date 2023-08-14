У Дніпрі на 5 місяців звузили частину Слобожанського проспекту: у чому річ

Про це повідомили в міськраді.
Відсьогодні, 14 серпня, у Дніпрі звузили проїзджу частину проспекту Слобожанського, а саме відрізок шляху від вулиці Холодильної до вулиці Магдалинівської.
До 31 грудня тут обмежать рух. Причина – реконструкція самопливного каналізаційного колектору, пояснили у КП «Дніпроводоканал».
Нагадаємо, у Дніпрі змінили схему руху одного із автобусів.
Читайте також:
Автор:
В Україні розробляють новий формат навчання в школах для дітей,…
Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українців. Через постійні стреси,…
У Дніпрі один з автобусів змінив схему руху.
Правоохоронці міграційної поліції Дніпра скерували до суду справу працівників територіального центру…