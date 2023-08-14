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  • У Дніпрі на 5 місяців звузили частину Слобожанського проспекту: у чому річ

У Дніпрі на 5 місяців звузили частину Слобожанського проспекту: у чому річ

Сьогодні 15:28
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У Дніпрі звузили дорогу на проспекті Слобожанському.

Новости Днепра про У Дніпрі на 5 місяців звузили частину Слобожанського проспекту: у чому річ

Про це повідомили в міськраді.

Відсьогодні, 14 серпня, у Дніпрі звузили проїзджу частину проспекту Слобожанського, а саме відрізок шляху від вулиці Холодильної до вулиці Магдалинівської. 

До 31 грудня тут обмежать рух. Причина – реконструкція самопливного каналізаційного колектору, пояснили у КП «Дніпроводоканал».

Нагадаємо, у Дніпрі змінили схему руху одного із автобусів. 

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