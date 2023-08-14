В Днепре на 5 месяцев сузили часть Слобожанского проспекта: в чем дело

В Днепре сузили дорогу по проспекту Слобожанскому.

Об этом сообщили в горсовете.

С сегодняшнего дня, 14 августа, в Днепре сузили проезжую часть проспекта Слобожанского, а именно отрезок пути от улицы Холодильной до улицы Магдалиновской.

До 31 декабря здесь ограничат движение. Причина — реконструкция самотечного канализационного коллектора, объяснили в КП «Днепропроводоканал».

Напомним, в Днепре изменили схему движения одного из автобусов.

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