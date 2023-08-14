У Дніпрі популярний автобус змінив маршрут: нова схема руху

Мова йде про автобусний маршрут №125, який курсує з Лівобережного до площі Старомостової.
Як повідомили в департаменті транспорту, 15 серпня змінюється маршрут цього автобусу.
Відтепер схема руху така: від річкового вокзалу автобус прямуватиме по вулиці Княгині Ольги, повертатиме на проспект Дмитра Яворницького, а звідти – на вулицю Пастера до кінцевої зупинки.
Додається також дві зупинки:
Таким чином пасажирам буде зручніше пересідати на 1 трамвай.
Зауважимо, що назад у напрямку до Лівобережного автобус їхатиме як зазвичай.
Зміни впровадили за прохання містян та після опитування, яке провели в соцмережах.
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