У Дніпрі популярний автобус змінив маршрут: нова схема руху

У Дніпрі один з автобусів змінив схему руху.

Мова йде про автобусний маршрут №125, який курсує з Лівобережного до площі Старомостової.

Як повідомили в департаменті транспорту, 15 серпня змінюється маршрут цього автобусу.

Відтепер схема руху така: від річкового вокзалу автобус прямуватиме по вулиці Княгині Ольги, повертатиме на проспект Дмитра Яворницького, а звідти – на вулицю Пастера до кінцевої зупинки.

Додається також дві зупинки:

на перехресті проспекту Дмитра Яворницького;

вулиці Княгині Ольги, з можливістю пересадки на трамвай №1.

Таким чином пасажирам буде зручніше пересідати на 1 трамвай.

Зауважимо, що назад у напрямку до Лівобережного автобус їхатиме як зазвичай.

Зміни впровадили за прохання містян та після опитування, яке провели в соцмережах.

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