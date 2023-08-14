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У Дніпрі популярний автобус змінив маршрут: нова схема руху

Сьогодні 13:37
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У Дніпрі один з автобусів змінив схему руху.

Новости Днепра про У Дніпрі популярний автобус змінив маршрут: нова схема руху

Мова йде про автобусний маршрут №125, який курсує з Лівобережного до площі Старомостової. 

Як повідомили в департаменті транспорту, 15 серпня змінюється маршрут цього автобусу.

Відтепер схема руху така: від річкового вокзалу автобус прямуватиме по вулиці Княгині Ольги, повертатиме на проспект Дмитра Яворницького, а звідти – на вулицю Пастера до кінцевої зупинки.

Додається також дві зупинки:

  • на перехресті проспекту Дмитра Яворницького;
  • вулиці Княгині Ольги, з можливістю пересадки на трамвай №1. 

Таким чином пасажирам буде зручніше пересідати на 1 трамвай. 

Зауважимо, що назад у напрямку до Лівобережного автобус їхатиме як зазвичай. 

Зміни впровадили за прохання містян та після опитування, яке провели в соцмережах. 

Новости Днепра про У Дніпрі популярний автобус змінив маршрут: нова схема руху

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Новости Днепра про У Дніпрі популярний автобус змінив маршрут: нова схема рухуУкраїнська

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