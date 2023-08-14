Мешканці одного із житломасивів залишилися без води: коли її дадуть

Сьогодні, 14 серпня, мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без води.
Усе через проведення аварійних робіт на перехресті вул. Гаванська/вул. Базова.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, припинено водопостачання:
Водопостачання також відновлять протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 14 серпня деякі будинки залишаться без світла: адреси.
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