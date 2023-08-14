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Мешканці одного із житломасивів залишилися без води: коли її дадуть

Сьогодні 12:21
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про Мешканці одного із житломасивів залишилися без води: коли її дадуть

Сьогодні, 14 серпня, мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без води.

Усе через проведення аварійних робіт на перехресті вул. Гаванська/вул. Базова.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Мешканці одного із житломасивів залишилися без води: коли її дадуть

Крім того, припинено водопостачання:

  • вул. Різнична, 9,
  • вул. Робоча, 152, 154, 160,
  • вул. Чорноземна,
  • вул. Водостічна,
  • пров. Рубіжний.

Водопостачання також відновлять протягом дня.

Новости Днепра про Мешканці одного із житломасивів залишилися без води: коли її дадуть

Новости Днепра про Мешканці одного із житломасивів залишилися без води: коли її дадуть

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 14 серпня деякі будинки залишаться без світла: адреси.

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Новости Днепра про Мешканці одного із житломасивів залишилися без води: коли її дадутьУкраїнська

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