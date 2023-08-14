У Дніпрі обікрали авто військового: витягли дорогу амуніцію

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Днями у Дніпрі невідомі обікрали авто військового.

Сталося це поблизу парку “Зелений гай”.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що вночі невідомі розбили скло в автівці та витягли звідти дорогу амуніцію. Хто саме це зробив – поки невідомо.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють причетних до злочину осіб. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Надії Алексєєнко з авто викрали бронік та берці: коментар поліції.

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