На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні

На Дніпропетровщині майже два тижні розшукували 53-річного мешканця Кривого Рогу Олександра Закладного.
Раніше ми повідомляли, що чоловіка востаннє бачили 2 серпня біля міської лікарні №2 – він проходив там лікування через травму голови. Після цього Олександр Григорович зник, тому рідні звернулися за допомогою до правоохоронців.
На жаль, сьогодні стало відомо, що розшук чоловіка припинено – його знайшли мертвим.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Що саме стало причиною смерті Олександра Григоровича – не зазначається.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!
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