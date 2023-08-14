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  • На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні

На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні

Сьогодні 14:39
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Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні

На Дніпропетровщині майже два тижні розшукували 53-річного мешканця Кривого Рогу Олександра Закладного.

Раніше ми повідомляли, що чоловіка востаннє бачили 2 серпня біля міської лікарні №2 – він проходив там лікування через травму голови. Після цього Олександр Григорович зник, тому рідні звернулися за допомогою до правоохоронців.

На жаль, сьогодні стало відомо, що розшук чоловіка припинено – його знайшли мертвим.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Що саме стало причиною смерті Олександра Григоровича – не зазначається.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижніУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижніРусский

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