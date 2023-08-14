На Днепропетровщине нашли мертвым 53-летнего мужчину с травмой головы, которого разыскивали две недели

В Днепропетровской области почти две недели разыскивали 53-летнего жителя Кривого Рога Александра Закладного.
Ранее мы сообщали, что мужчину в последний раз видели 2 августа возле городской больницы №2 – он проходил там лечение из-за травмы головы. После этого Александр Григорьевич исчез, поэтому родные обратились за помощью к правоохранителям.
К сожалению, сегодня стало известно, что розыск мужчины прекращен – его нашли мертвым.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Что именно стало причиной смерти Александра Григорьевича – не отмечается.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким мужчины!
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