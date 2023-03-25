Сохраняем информационную тишину: в Минобороны призвали не обсуждать будущее контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала украинцев не обсуждать контрнаступление ВСУ, чтобы не мешать военным. Она отметила, что именно информационная тишина позволила бойцам выиграть время и сделать свою работу во время освобождения Харьковщины.

Соответствующее заявление Маляр разместила у себя в Telegram-канале.

«Хорошо, что никто в пабликах не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий», — прокомментировала заместитель министра.

Она подчеркнула, что не надо задавать в эфирах на ТВ вопросы экспертам «Как же там контрнаступление?», не надо писать блоги на эту тему и посты, а также не надо публично обсуждать военные планы нашей армии.

«Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве — Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр Обороны, Главнокомандующий. Все остальные — только цитировать… У нас один стратегический план — освободить все наши территории. А детали — это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация — это тоже оружие и мы им тоже воюем», — резюмировала Маляр.

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