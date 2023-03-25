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  • Сохраняем информационную тишину: в Минобороны призвали не обсуждать будущее контрнаступление ВСУ

Сохраняем информационную тишину: в Минобороны призвали не обсуждать будущее контрнаступление ВСУ

Сегодня 16:40
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала украинцев не обсуждать контрнаступление ВСУ, чтобы не мешать военным. Она отметила, что именно информационная тишина позволила бойцам выиграть время и сделать свою работу во время освобождения Харьковщины.

Новости Днепра про Сохраняем информационную тишину: в Минобороны призвали не обсуждать будущее контрнаступление ВСУ

Соответствующее заявление Маляр разместила у себя в Telegram-канале.

«Хорошо, что никто в пабликах не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий», — прокомментировала заместитель министра.

Она подчеркнула, что не надо задавать в эфирах на ТВ вопросы экспертам «Как же там контрнаступление?», не надо писать блоги на эту тему и посты, а также не надо публично обсуждать военные планы нашей армии.

Новости Днепра про Сохраняем информационную тишину: в Минобороны призвали не обсуждать будущее контрнаступление ВСУ

«Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве — Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр Обороны, Главнокомандующий. Все остальные — только цитировать… У нас один стратегический план — освободить все наши территории. А детали — это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация — это тоже оружие и мы им тоже воюем», — резюмировала Маляр.

Новости Днепра про Сохраняем информационную тишину: в Минобороны призвали не обсуждать будущее контрнаступление ВСУ

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