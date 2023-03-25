Сохраняем информационную тишину: в Минобороны призвали не обсуждать будущее контрнаступление ВСУ

Соответствующее заявление Маляр разместила у себя в Telegram-канале.
«Хорошо, что никто в пабликах не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий», — прокомментировала заместитель министра.
Она подчеркнула, что не надо задавать в эфирах на ТВ вопросы экспертам «Как же там контрнаступление?», не надо писать блоги на эту тему и посты, а также не надо публично обсуждать военные планы нашей армии.
«Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве — Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр Обороны, Главнокомандующий. Все остальные — только цитировать… У нас один стратегический план — освободить все наши территории. А детали — это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация — это тоже оружие и мы им тоже воюем», — резюмировала Маляр.
Читайте также:
Автор:
Ночью с субботы на воскресенье, 26 марта, в три часа…
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может…
Оккупационные власти россии начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу…
Сегодня, 25 марта, в Днепре на Набережной Победы произошло очередное ДТП. Там столкнулись два автомобиля марок Volkswagen и Renault.
Ночью с субботы на воскресенье, 26 марта, в три часа по киевскому времени в Украине состоится переход на летнее время. Стрелки часов надо перевести на час вперед.
В субботу, 25 марта, в Днепре произошел крупный бытовой пожар на улице Юрия Савченко.
В Днепре пожилой мужчина покончил с собой. Он застрелился из охотничьего ружья в собственной квартире.
В пятницу, 24 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольский район. Оккупанты нанесли удары по Никополю, Мировской и Марганецкой громаде.
В пятницу вечером, 24 марта, в Днепре на улице Рабочей произошло ДТП. Там водитель автомобиля марки Chevrolet Aveo наехал на женщину.
Правоохранители города Кривой Рог Днепропетровской области задержали мужчину, который оборудовал теплицы для выращивания конопли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление, которое было запланировано на весну.
В пятницу, 24 марта, в Днепре из окна 10-го этажа на улице Донецкое шоссе выпал 2-летний ребенок.
В Каменском Днепропетровской области подозреваемый в хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия пытался подкупить следователя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!