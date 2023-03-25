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  • Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ

Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ

Сьогодні 16:40
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала українців не обговорювати контрнаступ ЗСУ, аби не заважати військовим. Вона зазначила, що саме інформаційна тиша дала змогу бійцям виграти час і зробити свою роботу під час визволення Харківщини.

Новости Днепра про Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ

Відповідну заяву Маляр розмістила у себе в Telegram-каналі

“Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій”, – прокоментувала заступниця міністра. 

Вона наголосила, що не треба ставити в ефірах на ТБ питання експертам “Як же там контрнаступ?”, не треба писати блоги на цю тему і пости, а також не треба публічно обговорювати військові плани нашої армії.

Новости Днепра про Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ

“Я нагадаю, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі – Верховний Головнокомандувач (Президент), Міністр Оборони, Головнокомандувач. Всі інші – лише цитувати… У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі – то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо”, – резюмувала Маляр.

Новости Днепра про Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ

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Новости Днепра про Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУУкраїнська

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