Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ

Відповідну заяву Маляр розмістила у себе в Telegram-каналі.
“Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій”, – прокоментувала заступниця міністра.
Вона наголосила, що не треба ставити в ефірах на ТБ питання експертам “Як же там контрнаступ?”, не треба писати блоги на цю тему і пости, а також не треба публічно обговорювати військові плани нашої армії.
“Я нагадаю, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі – Верховний Головнокомандувач (Президент), Міністр Оборони, Головнокомандувач. Всі інші – лише цитувати… У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі – то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо”, – резюмувала Маляр.
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