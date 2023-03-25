Зберігаймо інформаційну тишу: у Міноборони закликали не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала українців не обговорювати контрнаступ ЗСУ, аби не заважати військовим. Вона зазначила, що саме інформаційна тиша дала змогу бійцям виграти час і зробити свою роботу під час визволення Харківщини.

Відповідну заяву Маляр розмістила у себе в Telegram-каналі.

“Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій”, – прокоментувала заступниця міністра.

Вона наголосила, що не треба ставити в ефірах на ТБ питання експертам “Як же там контрнаступ?”, не треба писати блоги на цю тему і пости, а також не треба публічно обговорювати військові плани нашої армії.

“Я нагадаю, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі – Верховний Головнокомандувач (Президент), Міністр Оборони, Головнокомандувач. Всі інші – лише цитувати… У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі – то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо”, – резюмувала Маляр.

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