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«Собачья свадьба»: стая бездомных собак испугала жителей Днепра

Сегодня 11:17
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Днепрян испугала стая собак.

Новости Днепра про

Стаю собак заметили на улице Надежды Алексенко. Около десятка четырехлапых собрались вместе. Жители Днепра назвали эту сходку «собачьей свадьбой». Животные не выглядели агрессивными, однако испугали своим количеством.

О стае собак рассказала днепровская журналистка Ольга Владимирова на своей странице на фейсбук.

Жители Днепра предполагают, что бродячих животных стало больше потому, что их владельцы уехали из города из-за войны и выпустили пушистых на волю. В комментариях отмечают, что на видео собаки из разных мест, а некоторые уже стерилизованы. Впрочем, они все одно могут быть опасны.

Отметим, в Днепре возобновили бесплатную стерилизацию домашних беспородных собак. Для этого нужно обратиться на горячую линию для обращения граждан. Когда в КП обработают все заявки, владельцам животных сообщат время и место, когда возможно провести процедуру.

Напомним, на днях в одной из школ Каменского разгорелся скандал. Зоозащитники обнаружили в подвале лицея мумифицированные останки животных. Местные жители подозревают, что котов могли замуровать там специально.

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