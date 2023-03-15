Власникам Тузиків на замітку: у Дніпрі будуть безкоштовно стерилізувати хатніх безпородних собак

У Дніпрі знову будуть безкоштовно стерилізовувати тварин з приватного сектору.

Про це розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

“Зооконтроль” знову буде безкоштовно стерилізувати хатніх безпородних тварин з приватного сектору.

Так, поновили роботу стерилізаційного автомобіля для стерилізації хатніх безпородних собак з приватного сектора. Автомобіль виїжджає в кожен район міста, згідно графіку, який формується від кількості заявок. Коли в КП оброблять всі заявки, кожен власник безпородної собаки буде заздалегідь проінформований працівниками КП про дату, час та адресу проведення операції по стерилізації.

Стерилізація безкоштовна, проте власники повинні забезпечити самостійний післяопераційний догляд тварини за призначенням ветлікаря.

Заявки приймають за телефонами цілодобової єдиної гарячої лінії для звернення громадян:

+380 (56) 732 12 12

+380 (95) 732 12 12

+380 (96) 732 12 12

+380 (73) 732 12 12

Нагадаємо, раніше в “Зооконтролі” розповіли, що за минулий рік прихистили більше тисячі тварин-біженців. Серед них не тільки коти і собаки, а й білки, видри, єноти та навіть леви.

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