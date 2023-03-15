Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Власникам Тузиків на замітку: у Дніпрі будуть безкоштовно стерилізувати хатніх безпородних собак

Власникам Тузиків на замітку: у Дніпрі будуть безкоштовно стерилізувати хатніх безпородних собак

Сьогодні 10:22
просмотров

У Дніпрі знову будуть безкоштовно стерилізовувати тварин з приватного сектору.

Новости Днепра про Власникам Тузиків на замітку: у Дніпрі будуть безкоштовно стерилізувати хатніх безпородних собак

Про це розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. 

“Зооконтроль” знову буде безкоштовно стерилізувати хатніх безпородних тварин з приватного сектору. 

Так, поновили роботу стерилізаційного автомобіля для стерилізації хатніх безпородних собак з приватного сектора. Автомобіль виїжджає в кожен район міста, згідно графіку, який формується від кількості заявок. Коли в КП оброблять всі заявки, кожен власник безпородної собаки буде заздалегідь проінформований працівниками КП про дату, час та адресу проведення операції по стерилізації.
 
Стерилізація безкоштовна, проте власники повинні забезпечити самостійний післяопераційний догляд тварини за призначенням ветлікаря.
 
Заявки приймають за телефонами цілодобової єдиної гарячої лінії для звернення громадян:
 
+380 (56) 732 12 12
+380 (95) 732 12 12
+380 (96) 732 12 12
+380 (73) 732 12 12
 

Нагадаємо, раніше в “Зооконтролі” розповіли, що за минулий рік прихистили більше тисячі тварин-біженців. Серед них не тільки коти і собаки, а й білки, видри, єноти та навіть леви. 

Читайте також:

Новости Днепра про Власникам Тузиків на замітку: у Дніпрі будуть безкоштовно стерилізувати хатніх безпородних собакУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі рятувальники більше трьох годин гасили пожежу у покинутій будівлі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:19
    У Дніпрі рятувальники більше трьох годин гасили пожежу у покинутій будівлі (ФОТО)

    Сьогодні вночі на вулиці Сірка сталася пожежа.

    Троє дітей втекли від п’яної матері: на Дніпропетровщині поліція подбала про дітлахів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Троє дітей втекли від п’яної матері: на Дніпропетровщині поліція подбала про дітлахів

    В одному з сіл Карпівської громади троє маленьких дітей втекли…

    Пишаємось: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Пишаємось: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА

    Українські військові станом на ранок середи, 15 березня, ліквідували за…

    Водія дістали з понівеченого авто: на Дніпропетровщині легковик зіштовхнувся із вантажівкою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Водія дістали з понівеченого авто: на Дніпропетровщині легковик зіштовхнувся із вантажівкою

    14-го березня, о 21:51, на вулиці Харківській міста Павлоград, трапилась…

    Наверх