“Собаче весілля”: зграя безпритульних собак налякала мешканців Дніпра

Дніпрян налякала зграя собак.

Зграю собак помітили на вулиці Надії Алєєксенко. Близько десятка чотирилапих зібралися разом. Мешканці Дніпра назвали цю сходку “собачим весіллям”. Тварини не виглядали агресивними, проте налякали своєю кількістю.

Про зграю собак розповіла дніпровська журналістка Ольга Володимирова на своїй сторінці на фейсбук.

Мешканці Дніпра припускають, що бродячих тварин побільшало через те, що їхні власники поїхали з міста через війну та випустили пухнастих на волю. У коментарях зазначають, що на відео собаки з різних місць, а деякі з них вже стерилізовані. Втім, вони все одного можуть бути небезпечними.

Зазначимо, в Дніпрі поновили безкоштовну стерилізацію хатніх безпородних собак. Для цього треба звернутися на гарячу лінію для звернення громадян, після того, як в КП оброблять всі заявки, власникам тварин повідомлять час і місце, коли можливо провести процедуру.

Нагадаємо, днями в одній із шкіл Кам’янського розгорівся скандал. Зоозахисники знайшли у підвалі ліцею муміфіковані рештки тварин. Місцеві мешканці підозрюють, що тварин могли замурувати там спеціально.

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