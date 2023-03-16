Пішов із життя почесний громадянин Дніпра та президент “Злагоди” Віктор Веретенников: було 82 роки

Учора, 15 березня, на 82 році пішов із життя почесний громадянин Дніпра Віктор Веретенников.

Про це повідомляють ЗМІ.

Він був українським промисловцем, підприємцем, письменником, сценаристом та народним депутатом України 1-го та 4-го скликань. Крім того, Віктор Олександрович багато років був президентом та співвласником компанії “Комбінат Придніпровський” (ТМ “Злагода”, ТМ “Любімчік”).

Віктор Веретенников народився у Дніпрі в родині робітників. 1995 року вступив до Дніпропетровського залізничного технікуму, пізніше здобув вищу освіту за спеціальністю “інженер-електромеханік” у Дніпропетровському гірничому інституті. 1988 року став Генеральним директором молочного комбінату “Придніпровський”, був президентом Приватної акціонерної компанії “Комбінат Придніпровський” та президентом Української корпорації “Дитяче харчування”.

2012 року Віктор Веретенников став почесним громадянином Дніпра. Був членом Спілки письменників України та Спілки журналістів України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Віктора Олександровича! Світла пам’ять!

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер колишній мер Кам’янського Ярослав Корчевський.

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