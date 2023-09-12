Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, сообщили о подозрении

Патрульные Анастасия Жила и Егор Звонков остановили Jaguar за нарушение ПДД. Мужчина и женщина, которые были в автомобиле, начали грубить правоохранителям, отказывались выйти из машины. В какой-то момент между участниками события завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Погибший стал избивать патрульных, после чего и раздались выстрелы. К сожалению, ранения, которые получил мужчина, оказались смертельными.
Расследование продолжается. Против патрульного Егора Звонкова возбуждено уголовное производство. Его подозревают в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. В настоящее время патрульный находится под круглосуточным домашним арестом.
Также стало известно, что 12 сентября 23-летней женщине, которая была в Jaguar с погибшим, следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и т.п.).
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Продолжаются следственные действия, по результатам возможна дополнительная квалификация, – отметили в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, куда потратят деньги, которые собирала на адвоката патрульная из Днепра.
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