Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, сообщили о подозрении

В Днепре 29 августа на проспекте Мазепы произошла смертельная стрельба.

Патрульные Анастасия Жила и Егор Звонков остановили Jaguar за нарушение ПДД. Мужчина и женщина, которые были в автомобиле, начали грубить правоохранителям, отказывались выйти из машины. В какой-то момент между участниками события завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Погибший стал избивать патрульных, после чего и раздались выстрелы. К сожалению, ранения, которые получил мужчина, оказались смертельными.

Расследование продолжается. Против патрульного Егора Звонкова возбуждено уголовное производство. Его подозревают в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. В настоящее время патрульный находится под круглосуточным домашним арестом.

Также стало известно, что 12 сентября 23-летней женщине, которая была в Jaguar с погибшим, следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и т.п.).

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Продолжаются следственные действия, по результатам возможна дополнительная квалификация, – отметили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, куда потратят деньги, которые собирала на адвоката патрульная из Днепра.

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