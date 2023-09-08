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Стало известно, куда потратят деньги, которые собирала на адвоката патрульная из Днепра

Сегодня 16:47
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В Днепре 29 августа на проспекте Мазепы произошла смертельная стрельба.

Новости Днепра про Стало известно, куда потратят деньги, которые собирала на адвоката патрульная из Днепра

Патрульные Анастасия Жила и Егор Звонков остановили Jaguar за нарушение ПДД. Мужчина и женщина, которые были в автомобиле, начали грубить правоохранителям, отказывались выйти из машины. В какой-то момент между участниками события завязался словесный конфликт, который позже перерос в драку. Погибший стал избивать патрульных, после чего и раздались выстрелы. К сожалению, ранения, которые получил мужчина, оказались смертельными.

В настоящее время продолжается расследование – открыто два уголовных производства. Первое – против патрульного Егора Звонкова, подозреваемого в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. А второе – по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа. Подозреваемый патрульный находится под круглосуточным домашним арестом.

Патрульная Анастасия Жила, пострадавшая во время драки, позже объявила сбор на адвокатов и лечение. По состоянию на 7 сентября «банку разбили». Всего удалось собрать 1 миллион 125 тысяч.

Новости Днепра про Стало известно, куда потратят деньги, которые собирала на адвоката патрульная из Днепра

Сегодня стало известно, куда потратят собранные деньги.

Как сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины, деньги направят в фонд “Повернись живим”.

В условиях тех потребностей, которые есть на фронте, эти средства просто обязаны попасть туда. Это с самого начала было волей и Насти, и Егора, и всего нашего полицейского сообщества. Со своей стороны “Повернись живим” и Тарас Чмут вызвались направить это желание в самое нужное русло — на Победу. Средства от сбора пойдут именно туда! Спасибо вам за поддержку! – написал он.

Новости Днепра про Стало известно, куда потратят деньги, которые собирала на адвоката патрульная из Днепра

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