Стало известно, куда потратят деньги, которые собирала на адвоката патрульная из Днепра

Патрульные Анастасия Жила и Егор Звонков остановили Jaguar за нарушение ПДД. Мужчина и женщина, которые были в автомобиле, начали грубить правоохранителям, отказывались выйти из машины. В какой-то момент между участниками события завязался словесный конфликт, который позже перерос в драку. Погибший стал избивать патрульных, после чего и раздались выстрелы. К сожалению, ранения, которые получил мужчина, оказались смертельными.
В настоящее время продолжается расследование – открыто два уголовных производства. Первое – против патрульного Егора Звонкова, подозреваемого в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. А второе – по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа. Подозреваемый патрульный находится под круглосуточным домашним арестом.
Патрульная Анастасия Жила, пострадавшая во время драки, позже объявила сбор на адвокатов и лечение. По состоянию на 7 сентября «банку разбили». Всего удалось собрать 1 миллион 125 тысяч.
Сегодня стало известно, куда потратят собранные деньги.
Как сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины, деньги направят в фонд “Повернись живим”.
В условиях тех потребностей, которые есть на фронте, эти средства просто обязаны попасть туда. Это с самого начала было волей и Насти, и Егора, и всего нашего полицейского сообщества. Со своей стороны “Повернись живим” и Тарас Чмут вызвались направить это желание в самое нужное русло — на Победу. Средства от сбора пойдут именно туда! Спасибо вам за поддержку! – написал он.
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