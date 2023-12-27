Сколько можно заработать в день в Днепре: список вакансий с ежедневной зарплатой

Традиционно зарплату сотрудникам платят два раза в месяц – аванс и остальная часть зарплаты, но многие работодатели предпочитают рассчитываться со своими работниками каждый день по факту за проделанную работу.

Журналисты dnepr.info собрали подборку вакансий с зарплатами, где определенную сумму работник получает после каждого трудового дня.

Бариста в кофейне в Днепре может заработать от 12 до 16 тыс грн в месяц. Трудиться нужно будет полный рабочий день, соискателю необходимо иметь опыт работы не менее 2 месяцев. Выплаты зарплаты происходят каждый день. За смену набирается 650 грн плюс чаевые. В добавку к оплате труда баристам предлагают бесплатный обед. Работать нужно будет посменно 2/2 или 3/3 дня. При работе в вечерние смены есть компенсация такси.

Рабочий на стройке может заработать от 150 до 200 грн за час. Работать нужно будет от 8 до 10 часов в сутки. От соискателя требуется исполнение различных физически работ на стройплощадке – это помощь в выгрузке и разгрузке материалов и оборудования. Опыт работы не нужен.

Оператор парковки в Днепре может заработать от 12 до 13 тыс грн в месяц. Работать нужно будет с 9 утра до 18:00. Выходные по согласованию. Платить обещают ежедневно.

Сборщик и фасовщик заказов может заработать от 17 до 18 тыс грн в месяц. Ежедневно за смену сборщик будет получать от 600 до 900 грн. Работать нужно с 6:00 до 15:00. Фасовать нужно будет овощи, зелень и фрукты.

Грузчик- разнорабочий на складе в Днепре может заработать от 2 до 7 тыс грн. График посменный, с 8:30 до 18:00, выплаты проходят ежедневно, за количество отработанных часов. Работать нужно будет с непродовольственной группой товаров – полотенцами в упаковках и коробках.

Повар, умеющий готовить шаурму может заработать в Днепре от 11 до 20 тыс грн. Работать нужно будет целый день, с 9 утра до 21:00 вечера. Опыт работы не требуется, нужно только желание. Оплата ежедневная и состоит из ставки и процента от продаж. График работы 2/2 или 3/3 дня.

Расклейщик объявлений в Днепре в месяц может заработать от 15 до 17 тыс грн. Работать нужно будет не полный рабочий день, по итогу предоставлять работодателю отчеты о проделанной работе. Клеить объявления нужно оперативно. Оплату обещают ежедневную.

Оператор колл-центра в Днепре может заработать 70 грн за час работы. Полная сумма за день будет зависеть от количества часов. Работа удаленная, сменная – по 2 и 4 часа. Все это время нужно быть за компьютером. Смены приходятся на время от 8 до 20 часов дня. Возможен один полный выходной в неделю.

Автомеханик в Днепре может заработать от 15 до 40 тыс грн в месяц. Трудиться нужно будет 6 дней в неделю, в будние с 9 до 18:00, а в субботу – с 9 до 14:00. Возможна ежедневная выплата денег.

Продавец мобильных аксессуаров в Днепре в день может заработать от 200 грн плюс процент от продаж. За месяц по подсчетам работодателя выходит от 15 до 25 тыс грн. Работать нужно посменно, 4 дня, а после – 2 дня выходных. График работы с 9:00 до 20:30. Сотруднику нужно будет консультировать покупателей по товарам и их характеристикам, вести отчетность, клеить защитные стекла и пленки на телефоны, раскладывать товар на витрине.

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