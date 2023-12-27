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  • Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Сьогодні 14:36
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Традиційно зарплату співробітникам платять двічі на місяць – аванс та решта зарплати, але багато роботодавців вважають за краще розраховуватися зі своїми працівниками щодня за фактом виконаної  роботи.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Журналісти dnepr.info зібрали добірку вакансій із зарплатами, де певну суму працівник отримує після кожного трудового дня.

Бариста у кав’ярні у Дніпрі може заробити від 12 до 16 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день, здобувачеві необхідно мати досвід роботи не менше 2 місяців. Виплати зарплати відбуваються щодня. За зміну набирається 650 грн плюс чайові. На додаток до оплати праці баристам пропонують безкоштовний обід. Працювати потрібно буде позмінно 2/2 чи 3/3 дні. Під час роботи у вечірні зміни є компенсація таксі.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Робітник на будівництві може заробити від 150 до 200 грн за годину. Працювати потрібно буде від 8 до 10 години на добу. Від претендента потрібно виконання різних фізично робіт на будмайданчику – це допомога у розвантаженні та розвантаженні матеріалів та обладнання. Досвід роботи не потрібний.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Оператор паркування у Дніпрі може заробити від 12 до 13 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде з 9-ї ранку до 18:00. Вихідні за погодженням. Платити обіцяють щодня.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Складальник та фасувальник замовлень може заробити від 17 до 18 тис грн на місяць. Щодня за зміну збирач отримуватиме від 600 до 900 грн. Працювати потрібно з 6:00 до 15:00. Фасувати потрібно буде овочі, зелень та фрукти.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Вантажник-різноробочий на складі у Дніпрі може заробити від 2 до 7 тис грн. Графік позмінний, з 8:30 до 18:00, виплати відбуваються щодня за кількість відпрацьованих годин. Працювати потрібно буде з непродовольчою групою товарів – рушниками в упаковках та коробках.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Кухар, який вміє готувати шаурму, може заробити в Дніпрі від 11 до 20 тис грн. Працювати потрібно буде цілий день, з 9-ї ранку до 21:00 вечора. Досвід роботи не потрібен, потрібне лише бажання. Оплата щоденна і складається зі ставки та відсотка від продажу. Графік роботи 2/2 чи 3/3 дні.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Розклеювач оголошень у Дніпрі на місяць може заробити від 15 до 17 тис грн. Працювати потрібно буде не повний робочий день, за підсумками надавати роботодавцю звіти про виконану роботу. Клеїти оголошення потрібно оперативно. Оплату обіцяють щоденну.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Оператор кол-центру у Дніпрі може заробити 70 грн за годину роботи. Повна сума за день залежатиме від кількості годинників. Робота віддалена, змінна – по 2 та 4 години. Весь цей час потрібно бути за комп’ютером. Зміни припадають на час від 8 до 20 години дня. Можливий один повний вихідний на тиждень.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Автомеханік у Дніпрі може заробити від 15 до 40 тис. грн на місяць. Працювати потрібно буде 6 днів на тиждень, у будні з 9 до 18:00, а в суботу – з 9 до 14:00. Можлива щоденна виплата грошей.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Продавець мобільних аксесуарів у Дніпрі на день може заробити від 200 грн плюс відсоток від продажу. За місяць за підрахунками роботодавця виходить від 15 до 25 тис. грн. Працювати потрібно позмінно, 4 дні, а після – 2 дні вихідних. Графік роботи з 9:00 до 20:30. Співробітнику потрібно буде консультувати покупців за товарами та їх характеристиками, вести звітність, клеїти захисне скло та плівку на телефони, розкладати товар на вітрині.

Новости Днепра про Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

 

 

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