Скільки коштують та як виглядають найдешевші однокімнатні квартири у Соборному районі Дніпра

Найпопулярніші квартири для покупки у Дніпрі – однокімнатні, оскільки вони вигідніші у подальшому утриманні – менше платити за комунальні послуги, зокрема опалення. А завдяки сучасному підходу до використання простору, при їх облаштуванні можна такі приміщення зробити більш функціональними, ніж двохкімнатні.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших квартир на продаж, що знаходяться у Соборному районі Дніпра.

Найдешевша квартира в Соборному районі Дніпра знайшлась у провулку Добровольців, на житловому масиві Перемога. За 17 кв м загальної площі власник приміщення просить майже 796 тис грн. Квартира знаходиться на другому поверсі панельного будинку. У ній є косметичний ремонт та меблі, так що новий господар може відразу почати жити в ній і поступово робити ремонт.

Трохи дорожче – 871 тис грн обійдеться однокімнатна квартира неподалік житлового масиву Перемога-2, знаходиться вона на 1 поверсі. Загальна площа квартири – 34 кв м. У ній вже зроблено частковий ремонт.

Доплативши трохи – за 886 тис грн у Дніпрі можна купити однокімнатну у будинку на Соборній площі. Сам будинок на 4 поверхи, квартира знаходиться на другому поверсі. Загальна її площа 21,2 кв м. Будівля – новобудова. Стан житла – після будівельників. Квартири продає забудовник.

947 тис грн коштуватиме квартира на вулиці Полігонній у Дніпрі. Приміщення загальною площею 29 кв м, знаходиться на середньому поверсі панельного будинку. У квартирі – косметичний ремонт.

Купити однокімнатну на вулиці Гусенка у Соборному районі Дніпра коштуватиме 945 тис грн. Знаходиться вона на 1 поверсі 6-поверхового будинку. Загальна площа квартири 28,1 кв м. У квартирі гарний ремонт, новому господареві дістануться всі меблі та техніка.

Стільки ж просять за однокімнатну на бульварі Платонова, в районі житлового масиву Тополя. Квартира знаходиться на останньому поверсі 16-ти поверхового будинку. Загальна площа приміщення 35 кв м. У квартирі був косметичний ремонт.

За 1,023 млн грн. у Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру на проспекті Гагаріна. Знаходиться вона на останньому поверсі «хрущовки». Загальна площа 32 кв м. Квартирі необхідний ремонт.

За аналогічну суму можна купити однокімнатну квартиру на Староказацькій у Дніпрі. Знаходиться вона на першому поверсі двоповерхового будинку, загальна площа 33 кв м. Саме приміщення було обладнане під косметичний салон, але там можна і жити – зроблено офісний ремонт, є деякі меблі.

Трохи дорожче – 1,061 млн грн коштуватиме однокімнатна квартира на вулиці Телевізійній. Загальна площа приміщення 32 кв м, стіни будинку з панелей, квартира потребує ремонту. Знаходиться вона на 3 поверсі 5-ти поверхового будинку.

За 1,174 млн грн. можна купити квартиру на вулиці Високовольтній, недалеко від Підстанції. У ній 31 кв м загальної площі, є металопластикові вікна, житловий стан. Знаходиться квартира на 3 поверсі «хрущовки».

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